Ici le monde : Équateur, quand les narcos prennent le contrôle des prisons

L’Équateur n’est pourtant pas un pays producteur de cocaïne mais il la raffine et l’exporte. S’il est aujourd’hui en proie à un cycle de violence c’est que ces 20 dernières années, les choses ont bien changé.

À force d’actions musclées et de pressions de la part des autorités colombiennes et mexicaines, les cartels, celui de Sinaloa en tête, se sont réunis. Les bandes liées au crime organisé ont alors décidé de bouger, de trouver un autre pays pour exercer 'leurs activités'. Ils ont alors dressé une liste ; un pays aux frontières ouvertes, proche de sites de production, avec un ou des ports pour exporter la marchandise, une justice corrompue ou facilement corruptible… L’Équateur s’est imposé. Il n’y a pas si longtemps de cela, le pays était présenté comme un îlot de paix entre le Pérou des Sentiers lumineux et la Colombie d’un Pablo Escobar, aujourd’hui ce n’est plus le cas. En 2021, on comptait 12 assassinats pour 100.000 habitants. En 2022, 24 assassinats pour 100.000 habitants. La violence est devenue le sujet de préoccupation de la population, celui qui fera sans doute la différence le 15 octobre prochain.