"Ici le monde", armes à feu : quand la Turquie ressemble au Texas, ou presque

Le chiffre fait froid dans le dos. Selon les estimations de la fondation Umut, neuf armes sur dix en Turquie ne sont pas répertoriées, leurs détenteurs n’ont aucune licence. Le pays se positionne à la 14e place sur 178 pays en termes de nombre d’habitants armés. Les violences par armes à feu ont augmenté de 35% ses 10 dernières années.

Fusils de chasse, à pompe, pistolets, Kalachnikovs, les modèles sont variés et il n’est pas difficile de se procurer une arme. Les magasins spécialisés proposent d’ailleurs une large gamme de matériel et de munitions.

Selon la loi, l’achat d’une arme est soumis à la présentation d’une licence. Celle-ci doit être obtenue auprès des autorités compétentes, mais elle est plutôt facile à obtenir. Selon nos confrères de RFI, cela revient à 270 euros, moins cher qu’un téléphone portable.

Dans les faits, cette prolifération des armes se vérifie. Neuf crimes sur dix sont commis avec une arme. Un féminicide sur deux également. Le nombre de permis de détention et de port d’arme est en très forte augmentation : plus 100% pour les permis de détention entre 2018 et 2021. 200% d’augmentation pour les permis de ports d’armes.