"Ici, la Béringie" : un questionnement sur le vivant et son environnement

Ici, la Béringie de Jeremie Brugidou chez ÉDITIONS DE L’OGRE est le cinquième roman de cette nouvelle édition du Prix Première.

Il y a environ 14.000 ans, le détroit de Bering, situé entre la Sibérie orientale, sur le continent asiatique, et l’Alaska, sur le continent américain, n’était pas submergé, mais formait une bande de terre, un pont terrestre que l’on appelait la Béringie. La région aurait pu être habitée et c’est son histoire imaginée que nous raconte ce premier roman. Une histoire qui nous emmène donc dans le passé lointain, il y a des milliers d’années, mais aussi proche de nous, durant la Guerre froide ainsi que dans un avenir proche. C’est un récit à plusieurs voix : celle des autochtones et celle des chercheurs, scientifiques, archéologues.