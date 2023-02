Ici, Ici, C’est Saint-Gilles ! L’Union Saint-Gilloise fête ses supporters et supportrices dans une exposition

La fête aux joueurs pour leur assiduité, leur jeu et un encouragement pour la prochaine victoire. Quoi qu’il arrive "on est là". Pas d’insulte aux joueurs quand la roue tourne (comme le 18 février quand Le Standard bat l’Union après une série de 17 matchs sans défaite). Les photos actuelles ont été réalisées pour moitié par des photographes pro, tou.te.s unionistes, et pour l’autre moitié par des jeunes de Saint-Gilles à la suite de trois Workshops Sauvage organisé par La Nombreuse. On y retrouve des personnalités du club, les ultras avec leurs fumigènes, les Union Bhoys en tribune Est, les enfants, l’équipe féminine, les tifos, les bannières contre le racisme… et la bière. A l’Union on soutient le mouvement Against Sober Football. Il y a des traditions auxquelles on ne touche pas.