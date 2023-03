Ici et ailleurs, tranches de vie par Florence Aubenas

Le titre aurait pu être Ici est ailleurs ou Ailleurs c’est ici, tant Florence Aubenas s’attache à saisir partout, ce qui se cache sous les grands titres de l’actualité. Et cela, qu’elle soit en Seine-Saint-Denis ou en Ukraine où cette grande reporter va aussi depuis le début du conflit.

C’est la vie, qu’elle nous raconte, des petits, des sans-grades, des anonymes qu’on n’entend pas. C’est ce qui fait l’immense qualité de ses textes, conçus comme des nouvelles, au sens littéraire du terme.

Ces reportages sont d’ailleurs les plus lus sur l’application du journal Le Monde, pour lequel elle travaille, parce qu’elle brosse des portraits qu’on n’oublie pas : celui d’un représentant de commerce pour la grande distribution, ou d’un agriculteur, ou d’un flic, ou encore d’un élu local. Elle va au plus près de la France qui ne va même plus manifester, qui n’a pas les moyens de se mettre en grève, celle "qui compte en centimes" dit-elle, pendant que d’autres comptent en milliards. Des gens qui vivent dans l’ombre de cette époque qui a l’air de se faire sans eux.

On se souvient de Quai à Ouistreham, de En France et de L’inconnu de la poste, où déjà elle s’intéressait au chômage, aux marginaux. Elle s’en fait l’écho avec une qualité humaine et de plume très loin d’un réalisme misérabiliste ou froid. Il y a du Simenon dans ces notables, ces jeunes de banlieue ou ces caissières. Sans jugement ni surplomb. Au contraire, elle s’attache à donner à tous un nom, ou même leur sobriquet, et les attaches qu’ils ont, copains ou paysages, qui forment la cartographie intime et invisible derrière les zonings et le béton. Par-dessus les chiffres et les statistiques, Florence Aubenas met des visages, des répliques et des récits de vie.

Ce livre, Ici et ailleurs, est une compilation de reportages parus dans Le Monde, entre 2015 et 2022, et mis à part le Covid la guerre en Ukraine, absolument rien n’a changé. Le manque d’emplois non précaires, la fracture sociale, rurale, périphérique entre deux France qui ne se fréquentent pas sont toujours là, en pire. Mais une fois encore, Florence Aubenas, écrit ses chroniques avec une profonde sympathie, avec un humour, une chaleur, et une réelle proximité.

Elle aime les gens, cela se sent, elle passe du temps sur place, va boire un coup au bistrot, entre dans les cuisines, écoute la manière dont les gens s’expriment, avec leurs mots à eux. Cela nous vaut de véritables portraits qui, en une phrase, disent le désarroi, le gâchis, la fatigue, le courage, le panache ou la stupeur quand tout bascule, comme lorsque la guerre éclate. Pour nous le faire comprendre, elle est partie un mois après le déclenchement de la guerre, avec des Ukrainiennes, qui étaient nounous ou femmes de ménage à Paris, et qui retournent en bus chercher les enfants laissés aux grands-parents. Florence Aubenas accompagne cette entrée dans un pays en guerre avec toutes les incertitudes que cela suppose et les questions sans réponses.

Mais son talent, et sa nature souriante, saisi aussi les solidarités, les gestes d’humanité et de chaleur que posent les héros du quotidien laissés à eux-mêmes, quantités négligeables, balayés par l’idéologie, ou par les études du plan, ou par toute autre décision prise on ne sait où, et qui se fiche pas mal de la vie des gens. Cette vie que Florence Aubenas s’attache, précisément, elle, farouchement à mettre en valeur et en exergue.