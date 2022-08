"Ici demandez Angela", le sticker collé sur les vitrines des commerçants pour lutter contre le harcèlement de rue.

Pour rejoindre le dispositif, l'établissement doit remplir un formulaire et signer la charte d'engagement disponible sur le site du gouvernement. Les employés recevront ensuite une formation d'organismes tels que le Planning Familial pour savoir comment réagir et écouter les victimes en les rassurant et sans émettre de jugement. Les commerçants qui ont déjà apposé la vignette sur leur vitrine ont une vraie volonté d'aider et de mettre en sécurité les victimes.

Cette initiative va dans le même sens que celle du "Angel shot" déjà en place depuis plusieurs années dans les bars et boîtes de nuit du monde entier. Une personne se sentant en danger lors d'une soirée peut se rendre au bar et commander un "Angel shot" pour être prise en charge par les employés.