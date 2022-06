Ici commence un monde durable, fil rouge de la nouvelle Foire de Libramont

La Foire Agricole et Forestière de Libramont est de retour dès le 29 juillet, après deux ans d’absence. Mais la crise sanitaire aura permis aux organisateurs de se remettre en question et prendre le temps de réfléchir à l’avenir. Tout est résumé dans la phrase qui sert désormais d’objectif à court, moyen et long terme : " ici commence un monde durable ". L’objectif, c’est de transformer la foire, d’ici 2030, en la plus grande manifestation agricole durable en Europe. Mais, les premiers signes seront visibles dès cette année avec, par exemple, une attention particulière à produire le moins de déchets possible ou la volonté de mettre avant les produits du terroir et les entreprises locales, et pas uniquement au cœur d’Ardenne Joyeuse, mais partout dans tous les restaurants du site et les lieux de restauration à emporter ! La Foire renforce aussi son partenariat avec le TEC. En plus des navettes de bus au départ des parkings de dissuasion, tous les bus TEC, pour se rendre à la Foire, seront gratuits, à condition de présenter son ticket d’entrée au chauffeur ! Libramont devient également une vitrine d’initiatives durables. À côté du village Bio, il y aura, par exemple, des groupements d’agriculteurs ou encore comment produire du biogaz par biométhanisation, un gaz dont le prix est aujourd’hui inférieur au gaz naturel…