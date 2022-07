Ichon était le premier invité sur Tipik aux Ardentes!

Ichon était de passage au studio derrière le micro de Romain aux Ardentes.

Vous avez pu le découvrir avec son titre "Loveni" qui a été coup de cœur sur Tipik.

Entre lettres d'excuses à ses parents, poèmes d'amour et chansons, l'écriture fait partie de la vie d'Ichon depuis son plus jeune âge.

Grâce à ses talents d'écriture et d'interprétation Ichon est parvenu à faire de son projet une forme d’égo-trip bienveillant. Alternant passages rappés et moments plus mélodiques, il est un artiste inclassable et c’est peut-être tant mieux !

Après le succès de son premier album, Pour de vrai, il est de retour avec son deuxième album, Encore + pour de vrai, sorti en septembre 2021 qu’il défend en tournée depuis novembre dernier.