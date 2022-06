Ich bin dein Mensch de Maria Schrader

Tom a tout de l’homme idéal. Il vous déclame du Rilke sur commande, vous résout une division compliquée en une fraction de seconde, optimise au centimètre près votre position dans la voiture pour limiter vos blessures en cas d’accident, connaît le sens de la vie, vous prépare au réveil un somptueux petit déjeuner, va même jusqu’à prendre ce léger accent anglais dont vous avez toujours secrètement raffolé !… et ce qui ne gâte rien, est un danseur hors pair.

Que demander de plus ? Pour Alma : de ne pas être ce robot humanoïde qui a réponse à tout, supporte tout et ne se vexe de rien… elle qui n’aime rien tant que la contradiction et les relations conflictuelles !

Mais voilà, cette jeune anthropologue, bourreau de travail et célibataire a dû se résoudre à accepter la proposition de son ami (et par ailleurs patron) de tester chez elle pendant trois semaines, Tom, ce robot envisagé pour répondre à tous ses besoins. Durant cette expérience et avant de rendre son rapport, une assistante dépêchée par la société qui a créé Tom sera là pour l’aider…