Iceman ou l'homme congelé du Minnesota : une énigme pour la science

"Elles sont très troublantes ces photos ! Elles montrent malgré tout sous une couche de glace un être qui est velu, qui a des mains avec un pouce très long, un nez retroussé… Quand on voit ça on se dit qu’on a vraiment affaire à un homme préhistorique et pas un homo sapiens. Et cet être est plus proche de l’homme que du singe, par exemple les pouces de ses pieds ne sont pas opposables. Il n’a aucune caractéristique des grands singes. Et puis les grands singes, on les connait tous. C’est quelque chose d’autre. Ce n’est pas si simple que ça… Il y a deux séries de photos que nous possédons au musée. La première série a été réalisée en 1968 par Bernard Heuvelmans dans la roulotte de monsieur Hansen. Je dirais que ces photos nous poussent à nous interroger. La deuxième série de photos a été réalisée quand Hansen est revenu faire des exhibitions dans les foires après avoir disparu pendant quelques mois. Et là les photos sont différentes : pour moi c’est relativement clair qu’il s’agit d’un mannequin. D’ailleurs ce mannequin a été retrouvé et vendu il y a quelques années. Alors ? Est-ce que le premier et le deuxième homme du Minnesota étaient ce même mannequin ? Ou bien y a-t-il eu au début un vrai spécimen ? Hansen est décédé maintenant, donc on n’aura jamais le fin de mot de l’histoire. Mais je le répète, les photos prises par Heuvelmans… C’est troublant !"

Quand on vous disait que l’histoire de l’homme congelé du Minnesota était l’énigme zoologique la plus incroyable et la plus frustrante de tous les temps…