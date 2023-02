Ice Spice et PinkPantheress annoncées chacune à l'affiche d'un festival

L'artiste britannique PinkPantheress a été annoncée au CORE festival qui aura lieu les 27 et 28 mai. L'autrice-compositrice-interprète et musicienne est devenue célèbre sur TikTok après y avoir posté plusieurs de ses chansons en 2021. S'inspirant à la fois du pop-punk, de la K-pop et lde a dance music britannique, sa musique est un mélange de disco, de garage, de house, de lo-fi, de néo-soul, de pop et de R&B.

Sa partenaire sur "Boy's A Liar", Ice Spice a quant à elle été annoncée par Les Ardentes qui auront lieu du 6 au 9 juillet prochain. Ice Spice qualifiée comme "étoile montante de la drill américaine", elle s'est fait connaître l'été dernier grâce à son morceau "Munch". A peine âgée de 23 ans, Ice Spice est l'une des artistes les plus à suivre cette année. Elle a notamment été surnommée "la nouvelle princesse du rap" par le New York Times.