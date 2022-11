Ice Cube est passé à côté de 9 millions de dollars car il n’était pas vacciné

L’acteur et rappeur américain a confirmé certaines rumeurs par rapport à un rôle non obtenu dans un épisode d’un podcast.

Le sujet de la vaccination reste toujours aussi sensible et ce même dans le domaine artistique. On peut désormais rajouter aux divers exemples de célébrités ouvertement antivax Ice Cube. Le rappeur, vu entre autres dans les films “21 Jump Street”, était au centre de plusieurs rumeurs depuis son départ l’année passée du tournage de la comédie “Oh hell no”, avec notamment Jack Black au casting. Les producteurs auraient exigé, au vu des circonstances sanitaires, que toute l’équipe soit vaccinée avant de partir durant le tournage prévu à l’époque à Hawaii. Cette décision aurait poussé Ice Cube à quitter le projet au vu de son refus net sur la question. Invité au podcast “Million Dollaz Worth of Game”, l'artiste, qui a chanté a capella dans son dernier album, a confirmé la rumeur, tout en annonçant être passé à côté d’une belle somme.