ICASUM un groupe namurois à découvrir !

Ce sont avant tout quatre amis musiciens qui ont l’envie d’interpréter leurs propres compositions forts de l’expérience acquise dans leur groupe cover Pop Manalou. Leurs influences sont multiples : de formation classique au départ, ils s’intéressent aussi bien à la chanson française qu’anglophone. Icasum aborde, tout au long de ses créations, des sujets tantôt légers, tantôt plus significatifs comme peut l’être celui des dictats d’un certain milieu de la mode. Leur dernière chanson Kim traite de ce milieu, certes le temps d’un titre de 2’30, mais ce moment est suffisamment long pour découvrir la déchéance mortelle d’un mannequin Et le clip de cette chanson a été réalisé en collaboration avec l’auteur de bande dessinée Jean-Claude Servais et l’actrice libramontoise Pauline Brisy.

Salvatore Salamone était l’invité de Namur Matin ce jeudi.