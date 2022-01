Icare, celui qui voulait voler de ses propres ailes plus haut que l’interdit

Dans la mythologie grecque, Icare est le fils de Dédale, architecte de génie, concepteur du fameux labyrinthe aux issues introuvables, dans lequel est enfermé le Minotaure. Toute personne s’aventurant dans ce labyrinthe était perdue à jamais. Pourtant, Thésée, grand héros de l’Attique et futur roi d’Athènes, réussit l’exploit de sortir du labyrinthe de Dédale, après avoir vaincu le Minotaure. Mais cet exploit, Thésée ne l’a pas accompli seul. Il a en effet reçu l’aide précieuse d’Ariane et de Dédale.

Rendu fou de rage par la fuite de Thésée et d’Ariane, le roi Minos enferme Dédale et son fils Icare à l’intérieur du labyrinthe. Ne pouvant s’échapper par les voies terrestre ou maritime (surveillées par le roi), Dédale a l’idée de fabriquer pour son fils et lui des ailes pour s’échapper par le ciel. Ces ailes étaient faites de plumes et de cire. Avant de laisser son fils Icare prendre son envol, Dédale lui adresse une dernière recommandation, ne pas voler trop près de la mer, afin que l’humidité n’atteigne les plumes de ses ailes, et ne pas voler trop près du soleil, dont les rayons et la chaleur risqueraient de faire fondre la cire de ses ailes.