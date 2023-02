"Icare" au Festival Anima, un récit d'initiation mythologique pour toute la famille

Interrogé sur les méthodes de réalisation, Carlo Vogele affirme que la 3D et la stop motion (méthode qui consiste à prendre des prises de vues réelles en image par image avec des marionnettes ou des objets animés, comme le film Pinocchio de Guillermo Del Toro) prennent une place de plus en plus importante dans le domaine de l’animation.

Carlo Vogele a aussi fait ses armes chez Pixar en travaillant notamment sur Toy Story 3. Il précise cependant que le temps de création n’en est pas pour autant plus court. "Comme ils ont des budgets colossaux, ils peuvent prendre le luxe de prendre trois ou quatre ans pour le scénario. Idem pour la production." précise le réalisateur.

Icare sera à l’affiche d’Anima le mardi 21 février à Flagey. Retrouvez l'entièreté de la programmation sur le site du festival.