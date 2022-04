Ibrahim Maalouf : “Le gros du boulot c'est de casser les codes”

Ce samedi dans Plan Cult Félicien Bogaerts reçoit le trompettiste virtuose Ibrahim Maalouf ! Le musicien et compositeur franco-libanais est devenu une référence sur la scène internationale grâce son sens de l’improvisation et du métissage des genres passant du jazz ou rock où à la musique orientale.

Il y a peu, Ibrahim Maalouf a dévoilé son 12ème album studio sous la forme d’une rétrospective musicale : “40 Mélodies” pour fêter son 40ème anniversaire. Un disque créé en duo avec son ami et collaborateur de plus de 10 ans, le guitariste belge François Delporte. Le binôme revisite les succès du trompettiste entremêlé d’invités surprise prestigieux (pour ne citer qu’eux Sting, Matthieu Chedid ou encore Marcus Miller). Ces pépites sont à écouter en concert le 3, 5 et 9 mai prochain au C-Mine (Genk), au Tournai Jazz Festival et au Stadsschouwburg (Bruges) mais aussi Gent Jazz Festival le 7 juillet.