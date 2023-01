Ibrahim Maalouf : "La musique est un mode d'expression d'utilité publique"

Dans Déclic, Hélène Maquet reçoit le trompettiste et compositeur franco-libanais Ibrahim Maalouf qui vient de sortir un nouvel album.

Capacity To Love, c’est le nom du nouvel album d’Ibrahim Maalouf. Dans celui-ci, on y retrouve un grand nombre de collaborations intéressantes avec notamment De La Soul, -M-, Grégory Porter et même l’actrice Sharon Stone.

L’album s’ouvre cependant non pas en musique mais avec un message, celui du célèbre monologue de Charlie Chaplin issu du film Le dictateur. Interrogé sur ce choix, le musicien répond : "Je suis là pour rappeler que les notes sont là pour exprimer ce que les mots ne peuvent plus dire. Mais de temps en temps, il faut rappeler qu’il y a des choses qui ont déjà été dites et qui n’ont pas correctement été entendues. […] J’ai l’impression que Charlie Chaplin avait déjà tout compris il y a 80 ans."