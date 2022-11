Ibrahim Maalouf, l’invité de Patrick Bivort dans Classic 21 Lounge

Après avoir participé aux côtés de Sting à la réouverture du Bataclan à Paris, puis honoré la mémoire des victimes des attentats de l’automne 2015 lors d’un hommage national en composant un hymne chanté par la jeune Louane, le musicien et compositeur de musiques de films, multirécompensé (Victoires de la musique, Césars, Lumières…), est devenu en quelques années un artiste incontournable et un symbole du dialogue interculturel au point d’être choisi pour interpréter l’hymne national devant 6 millions de téléspectateurs le 14 juillet 2021 aux pieds de la tour Eiffel à Paris. Jamais là où on l’attend, avec ce dix-septième album ‘Capacity To Love’, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits avec une musique populaire, inédite, surprenante et innovante.