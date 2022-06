Ibrahim Maalouf en tournée, découvreur de ponts entre musiques et continents

Un amphithéâtre antique où s’entremêleront sons brésiliens, jazz, musique arabe : le trompettiste popstar Ibrahim Maalouf lancera dans les arènes d’Arles (sud de la France) sa nouvelle tournée célébrant le métissage et "l’acceptation des différences […] dans une société où se développe l’intolérance".

"L’époque dans laquelle on vit est pleine d’adversité, en particulier dès qu’on fait face à quelque chose de différent, la réaction est souvent violente, il y a un refus", confie dans un entretien à l’AFP le musicien, qui présentera en première mondiale le 25 juin son spectacle "Capacity to love" (La capacité à aimer) au festival Les Escales du Cargo.

Après Arles, il écumera l’Europe, entre autres aux festivals de Montreux (Suisse) et au North Sea Jazz (Pays-Bas), avant le Canada et les Etats-Unis à l’automne.

On vit dans une société où se développe de plus en plus l’intolérance. "Capacity to love", c’est une sorte de clé, une solution, quelque chose qui nous manque beaucoup : la capacité à aimer, à accepter les différences.