Ibrahim Maalouf en concert avec son album S3NS

" S3NS ", le 11e album studio d’Ibrahim Maalouf, est une nouvelle aventure dans laquelle l’artiste se plonge dans une liberté insolente que seuls les artistes indépendants peuvent encore se permettre d’avoir. Autoproduit, cet album, comme tous les précédents albums d’Ibrahim Maalouf, s’inscrit dans cette suite logique de construction créative artisanale, dont les influences latino-américaines frappent dès la première piste.

Par le passé, Ibrahim a eu la chance de collaborer avec de nombreux artistes sud-américains : du chilien Angel Parra - fils de la grande poétesse Violetta Parra – avec qui il a enregistré tout un album il y a plus de 17 ans, en passant par Lhasa De Sela, l’incroyable voix mexicano-américaine qui avait charmé le monde entier avec " The Living Road ". Ibrahim a également croisé la route et collaboré avec nombre d’artistes cubains dont Raul Paz, Ernesto Tito Puentes, Omar Sosa, Ibeyi, etc. Pour ne citer qu’eux.

Sur ce nouvel album, Ibrahim s'entoure d'invités de grand talent, notamment trois pianistes virtuoses de la nouvelle génération cubaine : Harold Lopez Nussa, Alfredo Rodriguez et Roberto Fonseca, mais aussi le saxophoniste Irving Acao et la violoniste et chanteuse Yilian Cañizares.

S3NS est donc apparu comme une évidence. Pas vraiment jazz, ni exactement pop, et quelques fois rock, Ibrahim Maalouf nous livre une musique métissée, fraîche, nostalgique, mais toujours aussi inclassable…

Du Maalouf pur jus à la sauce Latina !

