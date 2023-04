Ibiza : le repère des clubbers et des hippies

Pourtant, derrière ses boules à facettes rutilantes, l’île cache une part d’ombre, bien enfouie sous les strass et les paillettes. Le milieu de la nuit, en effet, est propice à tous les excès, et donc à la circulation de toutes sortes de drogues. Parmi elles, une poudre rose appelée "coke du riche" a fait son apparition depuis deux ans et se vend 150 euros le grammes.

La consommation de ce genre de substances illicites ne doit pourtant pas être prise à la légère, car elles sont extrêmement addictives et néfastes pour la santé. Pour preuve, chaque été les médecins et ambulanciers du SAMU d’Ibiza se voient surchargés de patients sous l’emprise de drogues…