Ibibio Sound Machine sort l’album le plus festif de ce printemps

Comme beaucoup d’albums qui voient le jour ces derniers temps, Electricity a été influencé par les deux dernières années que l’on vient de vivre. D’une part, l’album a en lui le capital de faire bouger les foules, du moins dans les productions. Des pistes comme 17 18 19, All That You Want ou Wanna See Your Face Again pourraient sans trop de mal contaminer toute la planète de la rage de danser. "On a voulu apporter cette énergie positive, le sentiment d’espoir. On a eu deux années si terribles qu’on a voulu créer quelque chose qui élève les esprits, qui apporte de l’espoir et qui redonne l’envie de danser."

D’autre part, les thèmes abordés reflètent beaucoup les périodes sombres que l’on a traversées. Les titres sont déjà en eux-mêmes évocateurs : Protection From Evil, Wanna See Your Face Again, Freedom… "Il sonne quand même un peu sombre parce que c’était une période triste. On l’a écrit pendant les confinements, au moment où il y avait toujours de l’incertitude. Le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, nos familles…". Le fait de conclure l’album avec un morceau comme Freedom prend tout son sens et fait encore plus écho avec la date de sortie, alors que les libertés commencent enfin à être retrouvées.