Ibeyi : Esprits de famille

Sur le nouvel album, vous revisitez "Rise Above", un classique du punk hardcore américain daté de 1981. Qu'est-ce qui vous amène à reprendre ce morceau de Black Flag ?



Naomi: Très franchement, nous ne connaissons toujours pas la version originale de "Rise Above"... C'est Richard Russel, notre producteur, qui nous a montré les paroles de ce morceau. Nous avons lu les textes, puis nous avons improvisé une chanson en utilisant les paroles de Black Flag. Nous n'avons donc pas cherché à reproduire le titre d'origine... Il s'agit plutôt d'une chanson d'Ibeyi avec les paroles de Black Flag.



Lisa-Kaindé: En revanche, j'ai eu l'occasion d'écouter d'autres morceaux de Black Flag. Cela m'a donné envie d'en apprendre davantage sur ce groupe. C'est comme ça que j’ai lu "Get in The Van", un bouquin fabuleux, dans lequel Henry Rollins, le chanteur, évoque la vie du collectif en tournée. Même si notre musique peut sembler en décalage total avec celle de Black Flag, je me suis reconnue dans l'esprit punk qui animait la formation. Car, à notre façon, nous avons toujours fait les choses de façon indépendante, à notre sauce, sans jamais nous laisser guider par le moindre dictat.



Sur "Rise Above", justement, vous chantez en compagnie de Berwyn. Un autre rappeur, en la personne de Pa Salieu, vient aussi vous épauler dans le single "Made of Gold". Dans l'ensemble, le nouvel album s’oriente volontiers vers des territoires beaucoup plus hip-hop. Comment expliquez-vous cette évolution ?



Naomi: C'est un genre dans lequel je me reconnais pleinement. Sur le plan créatif, cela correspond aussi à un changement de procédé. Avant d'entamer les sessions d'enregistrement, je suis partie avec Richard Russel pendant deux semaines. Deux semaines durant lesquelles nous avons édité des sons et imaginé toutes sortes de productions. Tout est parti de là. Nos nouvelles chansons ont dû s'adapter aux productions. Alors qu'auparavant, le rapport était inversé.