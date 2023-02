Ibe Hautekiet : «Je me suis senti à la maison au Standard après une semaine»

Pas encore titularisé jusqu’à présent, Ibe ne tarit pourtant pas d’éloge sur son nouveau club. " Pour moi le Standard est le plus grand club en Belgique. Quand j’étais plus jeune, je voyais ce club comme un très grand club parce qu’ils se battaient tout le temps pour le titre, notamment avec Anderlecht. Ils étaient toujours premiers ou deuxièmes. Et puis l’atmosphère et les fans sont les meilleurs de Belgique. J’ai toujours trouvé ce club incroyable. Certains, notamment en Flandre ne le pensent pas, mais pour moi, ça ne compte pas." Il tient à rappeler d’ailleurs que divers clubs étaient intéressés par lui mais que malgré tout, c’est le Standard qu’il a choisi. "Je me suis dit à moi-même que c’était la seule chose que je voulais."

En attendant d’être titularisé, Ibe Hautekiet se sent déjà fier d’avoir pu réaliser un de ses rêves. En effet, il portera cette fois-ci le numéro 25. Un nombre qui représente beaucoup pour lui. " Pourquoi le 25 ? Quand j’étais petit, un ami à moi est décédé du cancer et il faisait du motocross à haut niveau. Il portait le numéro 25 et j’ai toujours dit que je prendrai ce numéro. À Bruges c’était compliqué. Ici, c’est parfait. "