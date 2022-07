IAM à l'Open Air Arena 5: Tipik vous offre vos places !

Vous pouvez déjà réviser vos classiques en exhumant les 10 albums publiés en 30 ans de carrière par le légendaire groupe hip hop marseillais !

Pourtant pas de nostalgie à l'horizon pour le crew d’Akhenaton et Shurik’n, l’aventure se conjugue toujours au présent. Le 1er décembre dernier, IAM sortait "Rimes Essentielles" un album qui réunis quatre EP autoproduits entre bilan et perspectives. Les Marseillais restent plus que jamais engagés dans ce qu’ils nomment eux-mêmes le Rap Inconscient.

Bonne nouvelle, Tipik vous a gardé des places.