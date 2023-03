IA, robotique, thérapie génique, la médecine est en pleine révolution

En 1966, ‘le voyage fantastique’, un film de science-fiction de Richard Fleischer nous racontait les péripéties d’un sous-marin miniaturisé injecté dans le système sanguin d’un patient pour détruire un caillot de sang.

60 ans plus tard, la réalité rejoint la fiction. La Start up Robeauté à Paris, a développé un microrobot thérapeutique de la taille d’un grain de riz qui pourra se déplacer dans le cerveau d’un patient. Bertrand Duplat, CEO de Robeauté nous décrit son fonctionnement : " Ce grain de riz est subdivisé en étages qui correspondent aux étages d’une fusée, qui se déplacerait très lentement dans le cerveau. Il y a un étage qui lui permet d’avancer et reculer. Il y a un étage qui lui permet de tourner, vers le haut, le bas, la gauche, la droite. Il y a également une microélectronique qui permet de piloter et centraliser tout ça. Et puis surtout un système GPS qui permet de le localiser et de le piloter très précisément. "

A l’inverse du film ‘Le voyage fantastique’, pas d’humain dans la fusée bien sûr, mais des neurochirurgiens qui pilotent le microrobot depuis l’extérieur. Bertrand Duplat est le premier à le reconnaître, il s’est beaucoup inspiré du film pour mettre au point son microrobot qui en est au stade, aujourd’hui, de l’expérimentation et des essais précliniques sur des modèles de cerveaux existants.



Les essais sont, pour l’instant, très concluants selon lui. Il compte bien d’ici cinq ans s’attaquer aux pathologies du cerveau telles que les cancers ou les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Il nous explique aussi pourquoi il a créé un microrobot spécifiquement pour ces pathologies du cerveau : " Il y a plus d’un milliard d’humains qui sont touchés par des pathologies lourdes ou très lourdes du cerveau. Ce chiffre s’accroît puisqu’on a un vieillissement de la population et le cerveau est un organe très particulier et notamment très protégé par la barrière hématoencéphalique. Les approches traditionnelles ne fonctionnent pas bien. Nous avons mis au point ce microrobot pour aller au plus près des tumeurs, dans des zones très précises, très difficiles d’accès pour y déposer des médicaments ou des implants qui vont soigner les patients. "

Avec ce microrobot, la science-fiction entre de plain-pied dans la réalité.