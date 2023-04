IA et musique : entre accords et désaccords

Son chœur version IA part de sa voix, "multipliée jusqu’à 21 voix", expose l’artiste à l’AFP. "Ce chœur a un comportement intelligent, avec un timbre et une respiration qui se mettent à ma hauteur". "Je peux lui dire : 'tu m’accompagnes en do mineur' ou bien 'surprends-moi', comme un jazzman qui interagit avec les autres musiciens. Ici, tout part de DeLaurentis, créatrice et maîtresse d’œuvre. On est dans le cas où l’IA "peut-être considérée comme un outil d’inspiration", décrit à l’AFP Emily Gonneau, auteure de "L’Artiste, le Numérique et la Musique".

Où sont les frontières à ne pas franchir ? David Guetta a utilisé l’IA pour une voix à la façon du rappeur Eminem pour un de ses shows. Le DJ star n’a pas commercialisé ce titre, expliquant à la BBC vouloir "ouvrir la discussion pour une prise de conscience".

Pour "amener une autre pierre au débat", comme le dit à l’AFP leur manager français Yann Nédélec, le groupe franco-américain AllttA vient de dévoiler sur ses réseaux un titre avec un vrai-faux Jay-Z. Aidé par une IA qui simule jusqu’aux gimmicks vocaux du rappeur américain. "On n’a évidemment pas mis ce titre en distribution commerciale, on veut montrer qu’on est bien dans une zone grise et qu’il y a besoin de réguler", poursuit Yann Nédélec. Ce morceau ne figurera pas sur le nouvel album d’AllttA ("Curio", le 12 mai).