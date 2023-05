IA : des covers d’albums célèbres complétées par un internaute

Il y a quelques années, des infographistes s’étaient amusés à compléter des pochettes d’albums. En 2023, c’est avec l’IA qu’Alexander Dobrokov s’est prêté au même exercice.

Alexander Dobrokov, passionné de nouvelles technologies, a testé le nouvel outil d’Adobe, Generative Fill, intégré directement dans Photoshop. En quelques mots, Generative Fill est une IA qui permet à l’utilisateur du logiciel de retouche phare d’entrer une simple requête pour ajouter / supprimer des éléments sur une photo ou de carrément modifier cette dernière.

À l’aide de Generative Fill, Dobrokov a, à partir de covers d’albums populaires, élargi le plan pour permettre à l’IA de générer ce qu’il y aurait pu avoir de plus, comme on peut le lire sur Creapills. Ainsi, les covers de "Nevermind" de Nirvana, "Abbey Road" des Beatles, "London Calling" de The Clash, "Teenage Dream" de Katy Perry, "Aladdin Sane" de David Bowie, "Black Holes Revelations" de Muse et "Master of puppets" de Metallica se sont vues être complétées.

Sur Twitter, ce sont les covers de Nirvana, Muse, Katy Perry et Metallica qui ont le plus de likes. Ce sont également celles qui semblent avoir plus retenu l’attention des utilisateurs d’Instagram.