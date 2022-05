I3P : votre nouvelle série inédite sur La Une

I3P votre nouvelle série inédite avec Marc Lavoine, alias le professeur Mathias Bernardt, un psychiatre qui travaille à l’I3P, l’Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police.

A savoir que chaque épisode s’ouvre sur l’accueil d’un sujet en crise amené en urgence à l’I3P. À partir de son témoignage, Bernardt et sa garde rapprochée mènent l’enquête en dépit de l’opposition systématique de la commissaire Nathalie Fontaine, qui préfère qu’on n’ajoute pas de dossier à sa pile déjà haute. Mais du Palais Royal au Panthéon, en passant par la Butte-aux-Cailles, les psys résolvent des énigmes impossibles pour rendre la vérité à leurs patients. Cette nouvelle série a été créée par Jean-Christophe Grangé et bénéficie d’un excellent casting : Marc Lavoine incarne le professeur Mathias Bernardt, Barbara Schultz interprète Nathalie Fontaine, Claire Tran joue le personnage de Sophie Tran et enfin Mikaël Chirinian tient le rôle de Julien Sarment.