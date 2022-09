"I Will Survive" de Gloria Gaynor, hymne gay avant d'être un hymne de foot...

Ce fameux gimmick de victoire qui ne se trouve même pas dans la chanson de Gloria Gaynor. Vous pouvez fouillez partout dans " I Will Survive ", vous ne trouverez jamais ce " la la la ". C’est un ajout d’un horrible groupe hollandais – Hermès House Band – dans une version " camping et saucisson " qui fera hélas fureur… Ce qui est amusant et intéressant, c’est que les footeux, en s’accaparant " I Will Survive ", ignorent que la communauté gay a déjà mis une option sur cette chanson – depuis la sortie du disque en 1978. Avant d’être un hymne de foot, " I Will Survive " est un hymne gay.

" I Will Survive " raconte l’histoire d’une femme abandonnée qui refuse de reprendre l’homme qui l’a trompée et qui revient la queue entre les jambes. Elle lui dit " J’aurais dû changer cette stupide serrure. J’aurais dû te demander de rendre tes clés " (" I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key ").

Elle refuse de reprendre la vie avec lui parce qu’elle s’est émancipée et n’est plus dépendante des hommes : " I grew strong " (" Je suis devenue forte "). " It took all the strength I had " (" Ça a nécessité toute la force que j’avais "). " I Will Survive " est une chanson sur l’empowerment…

Un propos féministe dans lequel les homosexuels se sont reconnus. Pour deux raisons :

D’abord parce que les homos entendent dans cette histoire d’indépendance féminine un chant de résistance – " Je survivrai " – qui sera bien utile pour dénoncer la discrimination dont les gays sont victimes (nous sommes en 1978, ne l’oublions pas).

" I Will Survive " prend une couleur politique, militante qu’elle n’avait pas demandée. Et puis, les gays s’identifient aussi à l’histoire de cette femme larguée parce qu’elle fait écho à la psyché homosexuelle qui – depuis que l’homosexualité doit se vivre dans la clandestinité – est construite sur la mécanique de l’échec amoureux. Il y a cette croyance misérabiliste selon laquelle les amours homosexuelles sont impossibles et foireuses. D’où l’affection projetée sur le personnage de la chanson que les gays vont considérer comme une alliée dans cette lutte pour atteindre une harmonie, une émancipation amoureuse…

" I’ve got all my life to live. And I’ve got all my love to give " (" J’ai toute ma vie à vivre. J’ai tout mon amour à donner "). Cette dimension homosexuelle sera illustrée - dans un clin d’oeil - lorsque " I Will Survive " sera chantée par un homme, avec le groupe américaine Cake :