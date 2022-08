I Tonya (Tonya Harding) : un rôle en or pour une Margot Robbie investie

Dire que la carrière de Margot Robbie a rapidement explosé serait diminuer l’impact de l’actrice dans le paysage cinématographique américain. En effet, depuis son apparition dans " Le loup de Wall Street ", l’ancien mannequin, très impliquée dans la représentation féminine sur grand écran, a su se développer une filmographie aussi vaste que variée. Que ce soit lors d’une apparition remarquée dans sa baignoire dans " The Big Short ", dans des films de super-héros en Harley Quinn notamment dans " The suicide squad " ou " Birds of Prey " ou encore chez des auteurs affirmés comme Quentin Tarantino ou prochainement Greta Gerwig, l’actrice est partout. Pourtant, il aura fallu qu’elle s’investisse dans le biopic sur Tonya Harding pour obtenir sa première nomination à l’Oscar.