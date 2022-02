Dans son nouveau spectacle, le saxophoniste et compositeur belge Fabrizio Cassol éclaire un pan sombre de notre histoire. " I Silenti " rend hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Roms pendant la seconde guerre mondiale. Le spectacle sera présenté à partir de ce mardi et jusqu’au 25 février au Théâtre National à Bruxelles et du 5 au 8 mars au Théâtre de Namur.

Le saxophoniste et compositeur belge Fabrizio Cassol aime croiser les époques, les genres et les disciplines artistiques. Son dernier projet ne fait pas exception. Mis en scène par la chorégraphe anversoise Lisaboa Houbrechts, le spectacle " I Silenti " est une œuvre hybride à l’intérieur de laquelle s’entremêle la danse, l’opéra, la musique live et les projections vidéo.