''I Never Loved A Man The Way I Love You'' d’Aretha Franklin, album majeur de la Reine incontestée de la Soul !

Le dixième album studio de la chanteuse afro américaine, signé chez Atlantic Records, sort le 10 mars 1967.

Pour rappel, à cette époque, nous sommes toujours en pleine période de ségrégation raciale et musicale aux États-Unis. ''I Never Loved a Man the Way I Love You’’ d’Aretha Franklin est un album révolutionnaire. La nouvelle diva du rhythm’n’blues, à la voix hors du commun, présente ses vrais sentiments, ses désirs, ses blessures, ses espoirs, ses ambitions, ses doutes et place ses racines gospel au centre de son art. On y retrouve 11 titres enregistrés en seulement 4 jours dont le fameux ''Respect’’, reprise d’Otis Redding, qui deviendra un tube planétaire et intronisera la "Lady Soul". Ce dernier et ''I Never Loved a Man (The Way I Love You)'' se classeront respectivement en 1re et 9e place du Billboard Hot 100.