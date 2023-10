I Love Science Festival, un événement gratuit pour tous les curieux

Rendez-vous devenu incontournable pour tous les scientifiques en herbe, I Love Science Festival est de retour du 13 au 15 octobre à Tour & Taxis. Durant trois jours, une soixantaine d’institutions scientifiques se mettent à la portée des plus jeunes au travers d’activités ludiques qui revisitent des thèmes liés à l’humain, l’ingéniosité, l’espace, la nature, la technologie, l’art et la créativité.

Quelles activités ?

La cinquième édition d’I Love Science Festival vous plonge dans l’univers des sciences et des technologies au fil d’expériences, d’ateliers, de spectacles et d’animations souvent impressionnantes. Eh oui, un homme volant est même annoncé au programme ! Le Montréalais Alexandru Duru, recordman de la plus grande distance parcourue en hoverboard, vous réserve une démonstration de vol chaque jour à 11h et à 14h.

La réalité augmentée, l’intelligence artificielle, la robotique, la chimie, les dinosaures, le climat ou encore la sauvegarde de l’environnement se dévoilent au sein de stands interactifs accessibles à tous. Des sciences trucks et petits laboratoires ambulants vous permettent même de manipuler la matière en compagnie d’experts.