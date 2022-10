I Love Science Festival : soyez curieux et voyagez au cœur des sciences à Bruxelles

Du 14 au 16 octobre, I Love Science Festival vous plonge gratuitement dans l’univers de sciences et technologies à Tour & Taxis. Réveillez le scientifique qui sommeille en vous au travers d’expériences, laboratoires, animations, ateliers et expositions. Cette quatrième édition du festival I Love Science est riche de stands interactifs ; du drone à la réalité augmentée, en passant par l’espace, l’intelligence artificielle, les robots et les expériences environnementales. Une occasion unique, pour les petits et les grands, d’apprendre en s’amusant.

I Love Science Festival, ce sont trois jours de découvertes en tout genre. En effet, de nombreuses institutions scientifiques rivalisent d’ingéniosité et créativité pour vous donner le goût des sciences. Elles vous accueillent sur leurs stands interactifs et proposent des ateliers, des débats et des démonstrations pour que, vous aussi, vous puissiez vous exclamer " Eurêka ! ".

Laissez-vous guider par votre curiosité et découvrez les différents thèmes du festival : Art, Technologie, Créativité, Espace, Humain, Ingéniosité et Nature. Vous pouvez par exemple réaliser votre propre film d’animation, comprendre l’ADN, tester une imprimante 3D alimentaire, combattre avec des robots et même rencontrer Dirk Frimout. Difficile de faire un choix parmi les dizaines d’activités ludiques et familiales qui vous attendent !

Bon plan pour les enseignants ! La journée du vendredi est spécialement pensée pour les groupes scolaires et extra-scolaires. Tout est mis en place pour accueillir petits et grands. Les activités sont même pensées pour renforcer votre programme pédagogique.