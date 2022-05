"I Love Japan" : 4 raisons de visiter l'exposition à Liège-Guillemins

Dernière raison et non la moindre: toutes les générations trouveront leur compte dans cette exposition. Les plus jeunes apprécieront certainement la partie dédiée aux mangas, aux dessins animés ou aux jeux vidéo, tandis que les adultes pourront eux aller vers la partie plus artistique de l’exposition. Ca n'empêche évidemment pas que chaque public puisse trouver son compte dans chaque partie de l'exposition et les grands enfants apprécieront aussi la facette plus moderne du Japon.

Une chasse aux trésors est également proposée aux plus jeunes visiteurs. Cette activité est comprise dans le prix du billet et peut se faire sur simple demande à l’accueil.

Si on ne vous a pas encore convaincu, Gilles vous propose une petite visite de l'expo en accéléré, qui pourrait finir par vous convaincre!