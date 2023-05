Cinq lettres et tout est dit ! Verdi est à l’affiche de l’Opéra Royal de Wallonie. Œuvre de jeunesse, opéra particulièrement exigeant pour les chœurs, I Lombardi alla Prima Crociata retrace le destin d’hommes et de femmes emportés par le mouvement meurtrier des guerres de religion. Représentations du 19 au 27 mai à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.

La nouvelle production de l’Opéra Royal de Wallonie nous invite à remonter le temps jusqu’au 11e siècle, à l’époque des grandes croisades. Le livret – imaginé par le poète et librettiste italien Temistocle Solera – se déploie sur plusieurs années, voyage entre Milan et Jérusalem et tire de nombreux fils narratifs. Verdi porte à la scène l’histoire d’un amour impossible entre deux jeunes gens issus de camps adverses (Giselda et Oronte). Il met également en musique la réconciliation de deux frères ennemis sur fond de sentiment patriotique.

Amour, colère vengeresse, trahison, perte de sens et repentir ; les tourments de l’âme humaine naissent et grandissent dans la partition d’un très jeune compositeur qui à 29 ans, avait déjà conquis les foules un an plus tôt avec son célèbre Nabucco. Créé en 1843 à Milan, I Lombardi alla Prima Crociata - " Les Lombards à la Première Croisade " est le quatrième opéra de Giuseppe Verdi. L’œuvre n’avait encore jamais été présentée à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.