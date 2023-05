"I Lombardi alla Prima Crociata" à l'Opéra Royal de Wallonie, gagnez deux places !

Pour La Scala de Milan, Verdi compose, en 1843, un ouvrage relatant un drame familial aux relents de rivalités amoureuses entre deux frères dans le contexte de la Première Croisade. Le livret d’I Lombardi alla Prima Crociata, réalisé par Temistocle Solera, déjà auteur de celui de Nabucco, intègre de nombreuses allusions patriotiques. Dans le cadre du Risorgimento et dans la suite du fameux " Va pensiero " qui avait porté l’œuvre à un succès tant musical que politique, on ne pouvait qu’y voir l’espoir d’une hypothétique indépendance et unification de l’Italie. Verdi devient une sorte de tribun du peuple qui, grâce à son art, portait les espoirs du révolutionnaire Giuseppe Mazzini, lui qui, quelques années plus tôt, dans sa Philosophie de la Musique, dédiait ses conseils artistiques à cet ignoto numini, ce jeune inconnu qui, peut-être quelque part dans le pays, est travaillé par l’inspiration et qui enferme en lui le secret d’une époque musicale… tout est dit !

Infos : I Lombardi alla Prima Crociata | Opéra Royal de Wallonie (operaliege.be)

Le jeudi 25 mai à 20 heures, gagnez deux places !