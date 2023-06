"I am Chance" : une saisissante plongée dans l'enfer de la rue

Cherchant l'espoir dans le quotidien infernal de ses protagonistes, le cinéaste ponctue à quelques occasions le documentaire des défilés artistiques auxquels elles participent. Parenthèses joyeuses au cours desquelles elles déambulent dans des costumes composés de déchets (comme des téléphones ou des bouteilles), ces moments dégagent une magnifique énergie. Refuges où l'imaginaire et l'enfance reprennent leurs droits, espaces de liberté et de joie, ces défilés renvoient d'une certaine manière aux causes plus profondes de leur condition, comme le colonialisme et la société de consommation — des thèmes que le film effleure mais n'aborde pas frontalement.



La plus grande limite du documentaire se situe peut-être là : à tant vouloir nous immerger dans le quotidien de ses personnages, le film nous prive aussi d'éléments contextuels importants. Certains dialogues et certaines scènes nous éclairent quelque peu sur ce qui a amené ces jeunes filles à la rue, mais il est difficile de manière générale de comprendre les rouages de cette société qui a fait d'elles des parias. On ne peut que constater ses terribles effets lorsque Chancelvie, victime des lois de la rue, en vient à martyriser ses amies pour assurer sa survie, reproduisant les mêmes mécanismes qui l'ont fait souffrir. Que faire d'un tel état des lieux ? Que faire de cette violence que le film nous dévoile ? A ces questions, I am Chance n'offre pas de réponse, nous laissant avec un sentiment d'impuissance et d'accablement.

Retrouvez I am Chance, ce lundi 3 juillet à 22h20 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et en replay sur Auvio.