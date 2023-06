"I am Chance", un documentaire de Marc-Henri Wajnberg sur l'histoire poignante de Chancelvie

Ne ratez pas I am Chance, ce lundi 3 juillet dans Fenêtre sur doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

Depuis une dizaine d’années, Marc-Henri Wajnberg s’intéresse au sort des enfants de la rue. Il réalise Kinshasa Kids en 2012 et Kinshasa Now en 2020. Il aide à la réinsertion des enfants dans des centres et participe au financement de leur éducation.

Kinshasa Now, un film en réalité virtuelle, réunissait quatre garçon et une fille, abandonnés par leur famille et jetés à la rue. Livrés à eux-mêmes, ils en apprennent les codes. Ils intègrent une bande et partagent un territoire.