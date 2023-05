Hyundai peut à nouveau se concentrer sur les "futilités" du sport : "On va être bien, et Thierry a soif de revanche"

L'équipe Hyundai Motorsport aborde le Rallye du Portugal, cette semaine, avec un sentiment de revanche après avoir vu la victoire lui échapper il y a quelques semaines en Croatie.

Endeuillée suite au décès de son pilote irlandais Craig Breen peu avant le départ de l'épreuve croate, la formation sud-coréenne retrouve des conditions un peu plus habituelles avant le départ du deuxième rallye "terre" de la saison.

"Ici au Portugal, on peut à nouveau s'autoriser à se concentrer sur les futilités du sport, souligne Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. On a envie de faire mieux qu'un podium, ce qui a été le cas sur chaque rallye cette saison. Ici, on veut gagner, c'est l'objectif du week-end pour Thierry et Esapekka. Ils ont tous les deux un peu soif de revanche. On sait que la voiture peut être performante, ça donne la banane à tout le monde. En Croatie, Thierry avait une détermination et une envie surhumaines. On voit qu'on n'est pas sur Netflix, parce que là, on aurait gagné à la fin. C'était dur pour lui, très dur pour l'équipe. On a tous accusé le coup le samedi. En Croatie, on a eu la confirmation qu'on a un déficit de performance sur l'asphalte par rapport à Toyota. Thierry a eu des commentaires assez durs, à l'image de son niveau d'ambition. Mais parfois, il faut garder ces commentaires pour l'équipe, cela ne fait pas aller la voiture plus vite. Cela ne sert à rien de trop s'agiter et de gaspiller de l'énergie pour ça. On doit lui donner une voiture fiable, qui le met en confiance. On va continuer à jouer sur le long terme avec lui. Ici, on doit être bien, et on va être bien ! Il faut profiter de notre position sur la route et de l'absence de Sébastien Ogier."