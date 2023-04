Hyundai participera au WRC de Croatie "la meilleure manière d’honorer" Craig Breen

Le Team Hyundai Motorsport sera bien au départ du rallye de Croatie, 4e manche du championnat WRC. Très touchée par le décès de Craig Breen, l’équipe coréenne estime qu’il s’agit de la "meilleure manière d’honorer" son pilote irlandais.



"Après une réflexion approfondie avec toutes les parties impliquées, nous avons décidé de participer au Rallye de Croatie", affirme le Team Principal Cyril Abiteboul dans un communiqué.



"Nous allons le faire en mémoire de Craig, pour l’honorer lui, sa passion du rallye et son esprit de compétition", poursuit-il. "Nous allons inscrire deux voitures et retirer la troisième en marque de respect. Les deux équipes vont participer avec une livrée spéciale pour Craig, sa famille, ses amis et ses fans. En parlant avec tout le monde, il était clair que la meilleure manière d’honorer l’héritage de Craig n’était pas de déclarer forfait. Donc nous participons avec à l’esprit la commémoration de notre équipier, de notre ami et d’un incroyable compétiteur. Nous avons consulté la famille et elle a approuvé cette approche."



Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi et Janne Ferm rouleront dans des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid aux couleurs de l’Irlande.