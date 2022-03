Hypnose-toi toi-même

Il faut arrêter de penser, explique Jean-Marc Benhaiem.

"Mais ce n’est pas simple, parce qu’on veut tout maîtriser, on veut tout contrôler, mais du coup on reste en dehors de. Or, il faut arrêter de penser, et rentrer dans le corps. Dans les bras, dans les jambes, dans la perception de l’espace. Et là, on apprécie l’endroit ou au contraire on ne se sent pas en sécurité. C’est le feeling et l’intuition qu’on développe avec l’hypnose."

Il se passe des phénomènes complètement physiologiques, qui ne sont pas volontaires, qui font qu’un savoir intellectuel a besoin d’être intégré dans le corps pour modifier notre façon d’être. La nuit peut par exemple nous aider à assimiler des savoirs, de façon quasi magique.

"L’exercice sera différent chez chaque personne. Avec ces questions : êtes-vous tout le temps dans le mental, à réactiver des peurs, des croyances, le passé ? Ou avez-vous l’équilibre ? Êtes-vous présent là, maintenant ? Et c’est cet équilibre qui nous permet d’être disponibles pour apprendre et agir. Il faut être hyper présent. Et qui est hyper présent ? Le corps. Et si on redevient le corps, un peu comme un sportif, alors on peut repasser à l’action."