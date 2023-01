Hyphen Hyphen : "Le live, c’est l’élément central du groupe »

Hyphen Hyphen est l’invité de Félicien ! Le trio rock marque son grand retour avec un troisième album. Composé de trois amis d’enfance, le groupe niçois, dont le nom signifie “lien” en grec et “trait d’union” en anglais, annonce sa tournée dans toute la France et la Belgique pour l’année 2023.

Après la sortie de “Don’t wait for me” et de la chanson officielle de TF1 pour l’UEFA Women’s Euro, intitulé “Too Young”, Hyphen Hyphen nous revient avec “C’est la vie”. Ce nouvel album est un cocktail d’énergie, de sensibilité et de plaisir qui reflète leur amour pour la musique, l’écriture et la scène.

Vous avez besoin d’un bon coup de boost pour résister à ce temps glacial ? Hyphen Hyphen jouera à l’Ancienne Belgique le vendredi 27 janvier !