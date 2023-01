Hyphen Hyphen chez Samy et Lou : "être différents nous a rassemblés"

Samy et Lou ont reçu le groupe Hyphen Hyphen pour la sortie de son nouvel album "C’est la vie".

Le trio découvert en 2015 avec son titre "Just Need Your Love" a été propulsé avec "Too Young", devenu l’hymne du foot féminin. Et pour bien débuter 2023, Hyphen Hyphen propose un nouvel album, intitulé "C’est la vie", enregistré d’une manière particulière.

Malgré que la sortie de ce projet soit un "mélange somptueux de stress et de délivrance", le groupe affirme encore plus son étiquette de "Outsider" au point d’en faire son emblème.

Après la petite interview de Samy et Lou, le trio s’est prêté à un jeu de questions-réponses qui permet d’en savoir un peu plus sur les membres qui le composent.