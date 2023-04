Hypersensibilité : "On en fait une maladie individuelle là où on est probablement dans une maladie de société"

Quand un enseignant refuse à un enfant de résoudre un problème d’une autre façon, c’est tout le problème d’une école qui reste en phase avec les caractéristiques de la génération précédente. Ainsi, selon le psychopédagogue,

Dans le tronc commun de l’enseignement, il faudrait trouver de la place pour traiter du souci d’une société écoresponsable et non de la gestion de l’éco-anxiété.

On sera alors dans une manifestation d’intelligence. Mais il ajoute qu’il est difficile de faire avancer le 'mammouth' qu’est l’école, celle-ci n’évoluant plus aussi vite que la société. "Si on donne des moyens à l’école, on devra en mettre moins dans la santé mentale". C’est-à-dire, pour Bruno Humbeeck, adapter ce qui est fait actuellement à l’école à ce que vit et ressent la génération actuelle. Et il ajoute : "Pourquoi l’hypersensibilité n’est-il pas le moteur d’un cours d’empathie, comme au Danemark ?"

S’adapter en permanence aux générations nouvelles est en effet difficile et Bruno Humbeeck espère que le tronc commun évoluera, comme celui des arbres…

► Retrouvez l’intégralité du podcast ci-dessus.