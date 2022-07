Hyperloop : dix ans après, toujours rien de bien concret.

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a été très active, multipliant les accords ici et là. Le dernier en date remonte au 21 mars : il vise à ouvrir une ligne entre Venise et Padoue, en Italie, pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2026. "HyperloopTT est prêt à construire", a alors assuré son directeur général Andres De Leon. Un discours que la start-up californienne avait déjà tenu il y a cinq ans et qui contraste avec les propos plus mesurés du responsable marketing Rob Miller, qui veut désormais "être plus prudent vis-à-vis de ce genre d’annonce".

On attend toujours le premier tronçon, qui devait ouvrir pour l’Exposition universelle Dubaï 2020… Un projet toujours d’actualité, selon M. Miller.

L’entreprise a successivement évoqué des études aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Chine, au Brésil, en Inde, en Corée du Sud, en Slovaquie et en République tchèque, en Ukraine… Elle devait aussi installer un grand centre d’essai à Toulouse, qui ne verra jamais le jour.

Autre start-up flamboyante, Virgin Hyperloop (ex-Hyperloop One) a fait des essais dans le désert du Nevada, atteignant 387 km/h. En novembre 2020, elle a transporté des passagers pour la première fois à 172 km/h… avant d’annoncer en février 2022 qu’elle se réorientait vers le transport de fret. L’entreprise a au passage licencié la moitié de ses employés et embauché pour diriger l’ingénierie le Français Pierre Chambion, venu de chez Safran.