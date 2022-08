Hyperemesis, une ASBL pour aider les femmes enceintes qui souffrent d’une forme grave de nausées et de vomissements

Cinq mois après la naissance de sa fille Elie, Mélissa Lienard vient de créer une ASBL, "Hyperemesis" pour accompagner les futures mamans qui souffrent d’hyperémèse gravidique. Elle souhaite constituer une équipe pluridisciplinaire :"on aimerait trouver des gynécologues mais aussi des psychologues parce que la souffrance physique endurée par ces femmes entraîne une détresse psychologique" détaille Mélissa Lienard.

Des doulas et des hypnothérapeutes pourraient aussi compléter l’équipe. L’hypnose est d’ailleurs utilisée par Ingrid Ingargiola. "L’hypnose permet de reprendre plaisir à manger certaines choses et à retrouver certains goûts pour pouvoir passer le cap compliqué. On a aussi un rendez-vous avec la psychologue à l’hôpital pour aider à cette prise en charge et ce moment difficile où on peut parfois en venir à ne pas aimer du tout être enceinte et à détester cette grossesse" explique la gynécologue du CHWAPI.