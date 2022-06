« Hypercorps », la nouvelle saison du Théâtre National

Le visuel de la saison 2022 2023 révèle le nouvel état d’esprit du Théâtre National. Sur les imposantes portes de l’institution, on devine dans la fumée, le corps de la performeuse et plasticienne belge Gwendoline Robin. Pierre Thys défend un théâtre de corps, un théâtre politique, engagé et ouvert à de nombreuses disciplines artistiques.

Une partie importante de la programmation sera consacrée à la danse contemporaine. Le Théâtre National renouera avec le plaisir du grand ballet contemporain. La chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker et le Ballet National de Marseille trouvent tous deux, une place dans la nouvelle saison tout comme les chorégraphes Ayelen Paroline et Hendrickx Ntela qui apparaissent parmi les huit artistes associés. Outre le théâtre, le grand plateau s’ouvrira également au slam et aux voix de la littérature contemporaine par l’entremise de Caroline Lamarche et de Joëlle Sambi.

" Le corps est sans doute l’un des vecteurs du 21e siècle. Il est au centre de mes propositions. Il y a le corps de l’acteur et de l’actrice bien sûr, mais il y a aussi celui du danseur et de la danseuse. Le corps est également un vecteur de texte et ce qui m’intéresse, c’est la manière dont la langue met le corps en mot ".

Pierre Thys est au micro de François Caudron