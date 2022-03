Hyon : un Montois partage gratuitement son potager. Qui veut une parcelle ?

Partager gratuitement un terrain en parcelles potagères, c’est l’idée originale de Jérôme, un habitant d’Hyon près de Mons.

Salades, tomates, courgettes, poireaux, potirons, légumes anciens et autres, qui n’apprécie pas les bons légumes ?

Le système de jardins partagés regroupe de plus en plus adeptes, friands de produits bio à moindre prix, récoltés après avoir eu le plaisir de les faire pousser. Nombreuses sont les villes et communes à en proposer, moindre sont les particuliers à offrir le concept.

Les intérêts sont multiples. Outre l’entretien du terrain, le partage et la convivialité profiteront largement aux jardiniers qui se relayeront aisément pour les travaux de semis, arrosage et autres lorsque l’un partira en vacances ou un autre sera contraint de se soustraire de ses travaux pour tout autre raison. L’idée est aussi de partager les outils, les graines, les plants, les expériences ainsi que d’initier les novices. Par la suite, les jardiniers partageront peut-être aussi quelques récoltes.

Plus d'infos : jeromedurieux86@gmail.com